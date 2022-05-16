台中市積極建置地下共同管道，減少建設黑暗期，目前全市8大人口密集行政區，共有17個共管系統納入營運維護。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

不再讓道路因重複挖補工程變得破爛，台中市在全市8個人口密集行政區，建置地下共同管道，建設局長陳大田表示，目前17個共同管道系統，建置總長度達253公里、佈纜長度1503公里，雙雙名列全國第一。

共同管道及寬頻管道，都是提供地下管道空間，收納各式民生管線（道）的公共建設，共管系統可謂保護都市的維生管線，也形成機能性道路空間與美麗街景。

建設局指出，台中市已有17個共同管道系統營運維護中，分布在東區、南區、北屯、西屯、南屯、烏日、霧峰與太平等8區，共同管道長度達253公里，總佈纜長度約為1503公里；寬頻管道長度1154公里、佈纜長度約4124公里，長度皆居全國之冠。

建設局說明，電力、電信、寬頻，及自來水等，各類管線集中收納於道路下方，當民眾有需求時，各管線單位只需要從地下管道內，向民宅內管位置，進行管路銜接工程；因此施工作業，原則上都在地面以下進行，可大幅降低路面的開挖行為，提升道路使用年限，更符合低碳、節能的永續政策，市府團隊將持續推動共同管道系統建設與維護。

永續城市發展，是市政建設關鍵考量；陳大田說，當城市愈蓬勃發展，隨之而來的就是頻繁施工，產生建設黑暗期，因此建設局啟動「台中市共同管道通盤檢討計畫」，針對重大交通建設區域、市地重畫區，及民生潛力區域，著眼規畫發展共同管道，並擬定可行的執行策略及法令規範，以利分期、分區，持續建設共同管道，打造更優質的生活環境。