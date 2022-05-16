這樣洗車對嗎？有男子在臉書分享女友幫忙洗車照片，他表示剛上完廁所回到洗車現場時，驚見女友拿著刷地板的長刷，直接刷洗他的「百萬奧迪」車頭板金；網友一見照片狂搖頭表示，「分手是唯一選擇」、「刷子！這會傻掉吧」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，該照片是在某洗車場，有位長相甜美正妹，身穿休閒短裙，露出白皙長腿拿著刷地板的長刷，刷洗著1輛全車泡沫的「百萬奧迪」車頭板金，原PO也在貼文寫下「當你上完廁所回來，發現女友已主動貼心幫你洗車時，你會…」。

有名男子拍下女友拿洗地板刷子洗車照片，網友一見狂搖頭表示「分手是唯一選擇」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「大老婆欺負小老婆不能說什麼」、「你沒有女朋友醒醒吧」、「太假了」、「真是腦迴路堪憂的女友」、「車主還能淡定的幫忙拍照，我敬佩不已」、「就二選一，換車或換女友」、「你會發現你在做夢」、「省省吧！這不是你女友」、「趕快拿錢讓她出門逛街買包不就沒事了」。

不過也有網友認為該正妹拿著長刷刷洗百萬奧迪」，根本會刮傷車體鈑金，「看到那刷子，我就瘋了」、「要是我老公看到我這樣洗車，可能會休妻」、「分手是唯一選擇」、「刷子！這會傻掉吧」、「該慶幸不是鋼刷」、「直接消光黑」。