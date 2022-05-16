今年第一道梅雨鋒面，國內規模最大的曾文水庫集水區，從上周六開始有明顯雨勢，自14日0時至16日18時，累積降雨達126.5毫米，入庫水量約1151萬立方公尺，現在已進入梅雨期，水庫可望再大進帳。

根據南水局資料顯示，16日截至18時，曾文水庫累積降雨量32.9毫米、水位標高207公尺、蓄水率29.67％、有效蓄水量1億5117萬立方公尺，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量1億9701萬立方公尺。

去年台灣面臨百年旱災，5月中旬曾文水庫的水位189.73公尺、有效蓄水量3045萬立方公尺、蓄水率5.98％；而曾文水庫蓄水率目前雖然約30％，但跟去年同期相比，今年讓人放心許多，不過還是要期盼老天賞臉，適時再下一點雨，確保旱災不會發生。

台南專用於供應民生用水的南化水庫，昨日截至18時，累積降雨量為20.6毫米，蓄水率有60.76％、有效蓄水量5429萬立方公，而近3天累計總降雨量為97毫米，實際進水量約為813萬立方公尺，其中包含自甲仙堰河堰越域引入的606萬立方公尺水量。

南水局表示，目前南部地區水情正常，可穩定供水至7月底，歡迎大眾多下載中央氣象局、水利署水情的App或上防災資訊網，已掌握即時資訊，另汛期期間，水庫下游附近居民，也請務必留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，遠離河床確保安全。