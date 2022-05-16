環保署16日舉行國7環評視訊審議，反現行國道7號高雄路段計畫自救會、要健康婆婆媽媽團高雄團昨與高市民進黨議員韓賜村、國民黨議員吳利成等人在高市議會研究室參加視訊會議，為地方發聲。（柯宗緯攝）

國道七號興建案卡關多年，環保署今（16）日下午舉行視訊會議，進行環評報告書專案小組第3次初審。（柯宗緯翻攝）

國道七號興建案卡關多年，環保署今（16）日下午舉行視訊會議，進行環評報告書專案小組第3次初審。（柯宗緯翻攝）

國道七號興建案卡關多年，環保署今（16）日下午舉行視訊會議，進行環評報告書專案小組第3次初審，今晚經委員共同決議，要求高公局在8月15日前補充修正後，再送專案小組再審查。不過，地方團體仍有異意，希望改替代路線。高市府則支持原方案指出，興建國七有正面效應及急迫性，將加強與地方溝通。

反現行國道7號高雄路段計畫自救會、要健康婆婆媽媽團高雄團今天與民進黨高市議員韓賜村、國民黨議員吳利成、黃天煌等人在高市議會研究室參加視訊會議，為地方發聲。

自救會長簡志強強調，並非反對興建國七，但現行規畫路線有瑕疵，且不經林園、大發、和發產業園區，如何服務地方需求；若要解決大車問題，興建貨櫃專用道路就可讓大車不與民爭道。不過，還有旗山斷層問題，也都應審慎考量。

簡志強不滿說，環保署以疫情為由，審查會議改為視訊，民眾未能充分表達意見，不排除提出訴願、行政訴訟。時代力量立委陳椒華也認同說，用視訊並不符規定，該會議不能當作決議，只能當作諮詢，聽聽大家意見而已。

韓賜村提到，反對現有路線歸畫，建議改走台29線高屏溪西側方案，行經和發產業園區等工業區到屏東，能帶給高雄南端區域發展，亦可節省逾200億元土地徵收費，並紓解工業區車流量。

對此，高公局指出，若改台29線高屏溪西側方案會增加10公里路線，增加貨櫃車成本，且離第6、7貨櫃中心更遠。對於斷層問題，也做過調查研究，與國七無關連。

至於用地取得問題，高公局表示，會以市價與民眾協議價購取得，不得已才會徵收。另外，環保署也回應，今天會議因疫情調整為線上舉行，一切符合程序。

高市交通局也主張原方案指出，目前沿海路太多大車衍生車禍，興建國七有許多正面效益，可降低國一到市區35％至40％聯結車車流。若改走台29線高屏溪西側方案，離高雄港區、臨海工業區更遠，恐增加不必要的繞行。

交通局強調，國七也是未來港區聯外交通要道，有其推動必要，路廊沿線居民也大多表達希望盡速推動，不宜再拖了；市府會持續加強與地方說明、溝通，也希望高公局用最高規格補償受影響的地主。

最後經委員共同決議，請高公局在8月15日前，補充修正後，再送專案小組審查。此外，下次專家小組會議再由環保署邀集1名交通專業委員出席再審。