57歲女星楊繡惠15日深夜公開與白雲的摟腰合照，無預警官宣在一起，即便一夜翻盤，仍創造話題；男星馬國畢今（16日）搭著熱潮，和大9歲女星姚黛瑋拍了類似的甜照，自爆「我們也在一起了！」不僅釣出一堆藍勾勾星友，也再度引起騷動。

馬國畢稍早之前在社群平台仿效楊繡惠和白雲，和姚黛瑋一起拍同樣的摟腰姿勢，並寫道：「我們也在一起了～不用恭喜我們！」可以看到他們兩個的拍照動作、穿衣風格和色調幾乎都跟楊繡惠和白雲一樣，尤其男生面有難色的表情更是學得超像，立刻讓網友熱血沸騰，紛紛湧入留言：「你在學白雲跟楊繡惠」、「這對男生那表情不太願意」、「現在流行這個嗎」、「明天不要反悔喔」、「昨天一對今天一對，我太想笑了」。

就連演藝圈星友都被釣出來留言，像是藝人謝忻標註白雲的帳號問：「你看啦那我要找誰拍！？」康康也幽默地回：「盜版的出現了」楊月娥則笑說：「壊壊，好鬧喔！」引發熱議。

楊繡惠昨深夜認愛白雲，官宣「我們在一起了，恭喜我們吧」，未料隔日兩人開玩笑澄清只是開玩笑，還預告要在國境之南「跳海」；稍早之前楊繡惠在社群平台曬出「分手照」，認了與白雲和平分開，更無厘頭地作勢跳海，讓不少網友笑開懷。