台74線與國3快官、霧峰系統常發生壅塞問題，立法院副院長蔡其昌（中）16日與交通部官員開會研商解決方案。（盧金足攝）

台中市議員李天生籲盡速改善74號快速道路、國3與國6的塞車問題。（盧金足攝）

台中市議員張玉嬿關切74號快速道路、國3與國6塞車，為解決用路人的夢魘，提出建言研議解決之道。（盧金足攝）

台中市議員林德宇為74號快速道路、國3與國6的塞車問題提出建言。（盧金足攝）

台74線快速道路串連大台中交通路網，但因車流量大，造成和國道3號銜接的快官、霧峰交流道，與大里等多處匝道常見塞車，此外，國道3號匯入國道6號目前只有單車道，交通部16日表示，將擴大為雙車道增加車流，工程預計9月動工，明年底完工。

立法院副院長蔡其昌今日邀集交通部官員、立委、市議員李天生、張玉嬿、林德宇、民進黨市議員參選人張芬郁等人，對74號快速道路、國3與國6塞車問題開會研議解決之道。

國3往國6匝道瓶頸塞車路段，後續改善計畫國3霧峰南出匝道拓寬成為2車道，尖峰時段速度提升9％；提供國3主線雙車道銜接國6，大幅降低上游快官及霧峰交流道入口回堵長度，提升主線行車服務水準，工程預計於2022年9月動工，2023年底完工。

交通部高速公路局中區養護工程分局長熊德維針對國3快官

、霧峰、霧峰系統簡報時指出，據歷年交通流量統計，旅次流量大，加上常因號誌、交通事故或設施不足而形成雍塞，尤其在假日前後或上下班期間更加嚴重。

高公局表示，台74線近年短期交通工程改善，國3快官南入匝道車道調整，台中方向匯入國3調整為主車道，國3南向霧峰到霧峰系統匝道分流，讓台74線等候長度減少15至27％。

公路總局第二區養護工程處處長劉世桐指出，要改善台74線銜接國道3號壅塞現象，宣導替代道路措施改善，台3線經霧峰交流道往台74線及國道3號壅塞改善方案，台3線經霧峰交流道往台74線，辦理增設草湖地區匝道工程，目前正施工中進度53％)，及辦理新設十九甲地區匯出匝道工程，現在正進行規畫設計中)，預期可大幅紓解原單一匯出匝道的車潮，提早由草湖匝道及十九甲匝道匯出，緩解台3線車流。

此外，大里至太平地區匝道雍塞改善工程，新設草湖匝道工程、十九甲北出匝道、六順橋匝道工程，完工後可替代部分瓶頸路段匝道，改善匝道壅塞情形，十九甲匝道中央經費已準備完善，待市府取得土地，預計明年8月動工。

台中市府表示，為改善交通壅塞問題，市府近年積極向中央申請補助，陸續於國1大雅、台中、南屯交流道周邊路網及中清路、台灣大道與五權西路等重要幹道建置智慧化動態號誌系統，至今已有45處路口導入，可依各方向車流量多寡分配適當綠燈秒數，減少車輛行駛時間與停等紅燈次數。

交通局指出，以中清路為例，用路人自中清路進化北路口經中清路上大雅交流道最多可減少7分鐘車程及減少停等紅燈次數1至2次，車流續進效率明顯提升。針對台74易壅塞匝道周邊道路，市府除導入智慧化動態號誌系統，也將持續與交通部公路總局研商改善策略，共同解決問題。