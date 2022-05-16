新光三越台北站前店，情侶穿搭神品NEW BALANCE 574，9折2592元。（新光三越提供）

即起至5月29日，憑本人醫護證件至新光三越台北站前店，免費兌換Miopane元氣爆餡貝果。（新光三越提供）

微風廣場獨家限量預購Saint Laurent LE 57 黑色蓬鬆小牛皮腋下包，7萬8800元。（微風提供）

疫情緊繃也要有儀式感，百貨業者推出「520我愛你」浪漫回饋，包括情侶鞋、雙人大餐等告白禮物，還有讓同居升溫的電子鍋、美妝粉餅等新貨折扣，刷卡滿額再贈萬點高額回饋。

新光三越台北站前店，即起至5月22日，推出520檔期「戀愛進行式」，規劃多重好康，如首次新申辦貴賓卡，就送限量300元好友回饋金，內含美食抵用金、ONE BOY購物金、YOXI乘車金等，而周末還有會員限定贈獎，只要以52點或520點，可加價購兌換熱門好禮，如雅詩蘭黛小棕瓶、BOBBI BROWN卸妝油、瑞士蓮極醇系列巧克力等。

新光三越台北站前店並首推告白禮物清單，包含夏季新版Dior超完美持久亮彩餅、情侶百搭款NEW BALANCE 574運動鞋、同居升溫推薦的虎牌3人份微電腦電子鍋，下殺57折只要3990元。而約會大餐部分，推薦瓦城 2人主廚推薦餐、春水堂雙人浪漫套餐，還有新開幕的藍象廷泰式火鍋，也有千元有找的泰經典雙人套餐，若不出門也可用SKM EATS訂餐。

另台北站前店也響應國際醫護節，即起至5月29日，本人至B2出示醫護相關證件，可兌換「Miopane元氣爆餡貝果。

微風520特別推出專屬浪漫回饋，即起至5月22日，微風積點禮遇會員於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山，單筆消費滿5200元即送5200點；及5月20日至22日限時3天，於微風廣場、微風信義、微風南山，購買國際精品單筆滿5萬元即贈52000點，

另微風還推出Breeze 520限量水鑽T-shirt加碼贈，即起至5月22日於微風廣場、微風信義、微風松高、微風南京刷聯名卡，或於微風南山刷玉山台北南山廣場聯名卡，當館單筆消費滿9999元以上或，可兌換「Breeze520限量T-shirt」乙件。