香港草莓網推鼻咽快篩、唾液快篩等多款品牌快篩試劑，買氣熱烈。（草莓網提供）

草莓網販售Bioantibody 佰抗生物快篩試劑。（草莓網提供）

海外自購快篩需注意，每人限購一次，最多購買100劑。（草莓網提供）

隨著每日確診數直逼7萬，快篩試劑已成為日常必備品，指揮中心日前宣布即起開放免專案，可從海外自行輸入快篩試劑，但僅限個人自用。其中「香港草莓網」從本月12日甫上架開賣平均1劑62元的便宜快篩，銷售已超過3萬組，也緊急再上架HECIN和信，及SKYPRO兩款新型冠狀病毒抗原快篩試劑。統計4天開賣快篩試劑以來，已被被台灣民眾下單超過26.5萬劑。

草莓網同步再上架唾液快篩，包括「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝 (口含式-適合長者及兒童)」新冠病毒抗原自我檢測套裝，20入售價台幣2400元，及「BIOANTIBODY 佰抗生物新冠病毒抗原快速檢測套裝 (口含式-適合長者及兒童)」，25入售價台幣2999元，平均1劑台幣110元，相較台灣國內開賣的175元便宜不少。

其中RAYCUS唾液快篩，通過ISO與歐盟CE認證，訴求15分鐘內能檢測COVID-19新冠病毒Omicron、Delta等已知變種病毒；另BIOANTIBODY佰抗款，也同樣具有歐盟CE認證以及ISO認證。

草莓網也提醒台灣消費者， 由於關貿網路股份有限公司為防止冒名申報、落實稅賦公平，需要實名認證制，下訂時也記得同步下載註冊財政部關務署EZ WAY易利委APP，會讓通關流程更加便捷迅速。