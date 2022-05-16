女星隋棠和老公Tony結婚以來生下3個寶貝兒女，分別是大兒子Max、女兒Lucy及小兒子Olie，一家5口生活幸福美滿。隋棠儘管忙著兼顧事業與家庭，仍不時會與粉絲分享生活點滴；她昨(15日)就在IG透露，剛看完一篇「誰的玻璃心一碰就碎！12星座『內心脆弱指數』排行榜」後，立刻對應全家人的星座，結果不禁讓她嘴角失守透露：「我家包辦了倒數5名！」，並笑虧自己家是「鐵石心腸家族」，引發網友笑翻熱議。

隋棠昨(15日)在IG限時動態曬出一張圖片，引用星座文：「誰的玻璃心一碰就碎！『12星座內心脆弱指數』排行榜！堅強外表下藏著脆弱的心~」，「玻璃心」排行從第一名分別是：巨蟹座、天蠍座、金牛座、雙魚座、獅子座、牡羊座、雙子座、處女座、天秤座、射手座、摩羯座、水瓶座。

隋棠列出「12星座玻璃心排行榜」，發現自己家人包辦了後5名。（圖／取自隋棠IG限時動態）

隋棠自己身為天秤座看了有感，還發現家人的排名也都「很不玻璃心」：對應老公Tony是摩羯座、大兒子Max是處女座、女兒Lucy是水瓶座，小兒子Olie是射手座，隋棠發現他們依序排名第11名、第9名、第12名、第10名，而自己位居第8名，這才驚覺全家包辦了倒數5名，讓她忍不住笑說這是「傳說中的鐵石心腸家族」；網友看到隋棠的貼文引發熱議，紛紛討論起這個排行榜的可信度。

隋棠日前忙拍電影《團圓飯》，因劇組有2名確診者，隋棠當下就搬出家裡，且為求謹慎做PCR，並在5日得知是陽性確診，8日更過了「一個人的母親節」；不過孩子們和家人都持續篩檢陰性，沒有被她影響到，讓隋棠感到開心且欣慰，並曬出超近自拍照，被網友大讚：「中招還能這麼漂亮，算妳厲害」。