蕭易恩即將推出首張數位EP《社畜三部曲》。（ONELEADER提供）

新人蕭易恩（IAN99）即將推出首張數位EP《社畜三部曲》，首波主打歌〈週末套餐〉描述社會新鮮人「不想加班」、「不想被工作綁架」的市井心聲，蕭易恩看到哥兒們煩悶的上班族生活心有所感，以自己為出發的「麻吉視角」、用第三人稱寫下〈週末套餐〉，之後接連寫下為「社畜」發聲的歌曲們，集結而成EP，他說：「希望讓逆風奮鬥的『社畜』們，聽了我的歌可以瞬間解壓，來順風一下！」

蕭易恩從小天資聰穎，以第一志願考進建中，高一即參加了學校熱舞社，從此把街舞當成高中生涯全部，每天腦袋想的都是Poppin和熱舞大賽，甚至最後因學分未達標，而沒拿到畢業證書，成了眾人眼中建中肄業的「怪咖舞棍」，但蕭易恩卻有自己的想法：「一次把一件事情專心做好，跳舞就全心全意地跳，念書時也是如此，這是建中熱舞社教會我的道理。」雖不在意文憑，但蕭易恩不忍家庭革命，靠自修一舉考上台大土木工程系，「怪咖舞棍」邊念台大邊跳舞，更對音樂產生莫大的興趣，他自剖：「升大四前突覺念書無趣，相較對土木工程實在志趣不合，於是決定暫時休學。」又成了台大肄業生。

蕭易恩專心一志往音樂事業大步邁進，才華被娛樂公司相中，簽約栽培出道，首張數位EP《社畜三部曲》切角獨特、言之有物，唱片公司也為蕭易恩打造「周末套餐」IG濾鏡，將〈週末套餐〉歌詞「老子放假別來煩我」、「討厭找麻煩的老闆」、「不想急著長大」、「壓力比山大」、「需要給自己放個長假」等躍上濾鏡，讓大家除了聽歌，也可以利用濾鏡代替向老闆說「老子放假別來煩我」，〈週末套餐〉濾鏡20日上線。