民進黨日前提名立委劉建國參選雲林縣長，挑戰尋求連任的國民黨籍現任縣長張麗善，引發各界關注。最新民調顯示，有34%雲林縣民表示支持張麗善，27.3%支持劉建國；有38.8%民眾看好張麗善連任，看好劉建國當選的則有26.1%。

《匯流新聞網》今天(16日)公布最新民調顯示，在年底登場的縣長選舉中，目前有34.%雲林縣民挺張麗善，27.3%支持劉建國，38.7%未決定，雙方差距 6.7 個百分點。至於年底縣長選舉兩人看好度，目前有38.8%民眾看好現任縣長張麗善當選，26.1%看好劉建國當選，35.1%無意見。

民調顯示，張麗善施政表現的部分，有58.6%民眾感到滿意，其中有 14.5%非常滿意，44.1%還算滿意；另有13.9%不滿意，其中有10.9%不太滿意，3.0%非常不滿意，另外有27.5%無意見。

至於劉建國擔任立委表現，有51.9%雲林縣民給予肯定，其中有11.3%非常滿意、40.6%還算滿意；不滿意比例則為14.5%，其中有11.4%不太滿意，3.1%非常不滿意，另外有33.6％無意見。

本次民調由CNEWS 匯流新聞網委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為5月5日晚間，調查對象為戶籍在雲林縣的年滿20歲一般民眾，共計完成1093個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。調查結果依內政部最新人口資料，針對戶籍地，性別，年齡、教育程度加權處理。