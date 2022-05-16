比利時微電子研究中心（imec）為歐洲創新能源技術研發中心EnergyVille成員，16日宣布其新創技轉公司SOLiTHOR正在開發固態鋰（Li）電池的創新技術，以突破目前開發、製造與商品化限制，助力打造高可靠度、低成本的大容量儲能解決方案。

SOLiTHOR種子計畫由imec創投基金imec.xpand發起，並獲得比利時創投公司LRM、Nuhma與聯邦政府控股基金FPIM等機構共同支持與投資，成功募集1千萬歐元（約為台幣3.09億元）。這筆資金將用來開發交通事業電氣化所需的關鍵技術，提供解決方案來面對現今交通系統在自主化、高性能、延長使用壽命與安全方面的問題。

開發固態電池的目標是升級傳統電池系統的性能水準，提高在能源密度、充電速度、重量與容量方面的表現。然而，受限於嚴峻的製造技術挑戰，固態電池至今仍未進入市場。為了進一步推動固態電池的性能大躍進，imec投資創新技術已逾10年，同時開發具備更高相容性的元件，以導入傳統的鋰離子電池生產線。

SOLiTHOR創辦人暨執行長Huw Hampson Jones表示，SOLiTHOR的技術創新獨特，並導入化學與元件領域的重大進展，包含奈米等級的固態複合電解質技術與奈米陽極設計，這些imec專利技術都在EnergyVille實驗室進行研究。此次開發的革命性技術將能改善能源密度、提高充電速度，更重要的是，還能達到更高的安全性，並超越其他固態電池，更容易生產製造。該研發項目將由SOLiTHOR創辦人兼技術長Fanny Bardez博士負責，他是累積了多年經驗的電池技術專家，imec與EnergyVille的研發團隊也會參與其中。

imec創投事業開發處處長Olivier Rousseaux表示，我們樂見SOLiTHOR此次成功將幾項我們相當看好的重大技術導入市場，也相信他們在為社會釋放固態電池技術的龐大潛能，包含延續交通電氣化發展，為減少碳排做出貢獻，並支援歐洲策略性定位，穩固其能源產業獨立發展。可以想見，SOLiTHOR將為服務全球客戶而展開一系列的生產活動，進而帶給我們當地經濟正面影響。

imec.xpand合夥人Peter Vanbekbergen表示，imec.xpand協助成立科技新創，投資有望前進國際市場並突破所屬領域發展的公司。SOLiTHOR展現強烈企圖心，在鎖定區域與歐洲發展的策略重要性上蔚為典範。

SOLiTHOR計畫成為固態電池技術的國際先鋒，並在歐洲電池價值鏈躋身主要供應商，未來希望透過供應全球各地市場所需，穩定貢獻歐洲出口業務發展，並助力實現社會脫碳的目標。