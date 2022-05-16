「111年華南金控盃全國少棒錦標賽」將於5月20日至28日在臺南亞太國際棒球訓練中心舉辦；「111年華南金控盃全國青少棒錦標賽」將於6月11日至19日在新北市三重棒球場舉辦。中華棒協及華南金控5月16日舉辦賽前宣傳活動，中華棒協副理事長趙士強致贈感謝狀予華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬，感謝華南金融集團長期不間斷支持國內基層棒球運動，也歡迎民眾到球場或觀看直播，為每位小將加油及支持。張雲鵬表示，華南金融集團從2007年起，連續16年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，包含冠名舉辦全國少棒、青少棒國手選拔賽，以及長期支持國內舉辦國際賽事，包含世界盃少棒、亞洲盃少棒、亞太區次青少棒、亞錦賽及洲際盃等賽事，並到全臺各地舉辦基層棒球訓練營與捐助球具，只要是能夠幫助國內基層棒球發展，我們都會盡力去做。這麼多年下來，見到許多優秀的年輕棒球選手不斷追求突破自我，在國際體壇發光發熱，這就是我們最大的動力。雖然近月來國內新冠疫情嚴峻，但在教育部體育署指導及中華棒協完善規劃之下，仍將照常舉辦「華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」，遴選出最優秀的國手參加世界盃少棒和青少棒錦標賽。今年華南金融集團也將贊助世界盃少棒錦標賽在臺灣舉行，扮演中華小將們最堅實的後盾，也希望藉由國際級賽事的淬煉，幫助他們提升球技，持續強化我國國球實力。本屆賽事的宣傳口號「國道一號」，意在激勵每位參賽選手們拿出自己最好的一面，奪下國手選拔賽的第一名，全力爭取披上中華隊戰袍殊榮，成為真正的「國道一哥」，在人生篇章上留下輝煌又難忘的一頁。本次華南金控盃少棒及青少棒賽事，八強戰起即提供比賽直播服務，轉播日期分別為：少棒5月25日至28日、青少棒6月16日至19日，除了透過有線電視緯來精采台收看，MOD用戶亦可於愛爾達電視頻道觀看球賽轉播，此外也增加YAHOO!運動粉絲團、Getwin Sport YouTube及twitch等收視平台，滿足行動裝置收視需求，歡迎民眾利用電視及網路收看，為每位小將加油及支持，詳細資訊可至「一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽」Facebook粉絲專頁查詢，粉絲專頁上會依賽事進程陸續推出留言抽獎活動，另外，賽事現場也會提供QR Code供進場球迷掃描參加抽獎，歡迎球迷及觀眾朋友共襄盛舉，一同為賽事加油。