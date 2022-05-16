居家隔離新制「0＋7」明天將上路，確診者同住家人居家隔離規定再放寬；產險業表示，「鬆了一口氣」，因為防疫保單中的「隔離理賠」，必須收到「隔離通知書」才能啟動，且國人施打三劑疫苗的比例也很高，指揮中心的新制，等於大大減少國內居家隔離匡列的人數。

但對消費者來說，打了3劑疫苗、花500到1000元買的防疫保單，隔離理賠的保障幾乎形同虛設，指揮中心政策變變變，消費者未來能成功申請到的機會是愈來愈低了。

不過，產險公司主管表示，現在申請防疫保單理賠，可透過數位新冠病毒健康證明，倘若同住家人確診，數位健康證明是否能「過濾」施打第三劑疫苗的條件，是產險理賠人員心中最大疑問，倘若不行過濾，產險公司就得花多點人力、時間去做理賠審核，未來會增加作業的時間。

好消息是，居家隔離的理賠金3萬元、5萬元不等，現在至少可以大大降低產險公司的財務壓力，主管坦言，隔離新制對產險公司的財務負擔，減輕「很大」、「很大」的壓力。

中央流行疫情指揮中心今宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從「3＋4」改為「0＋7」，只要快篩陰性就可免居隔，但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；但因國、高中生多未打滿3劑，不適用新規。