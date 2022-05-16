歐洲聯盟（EU）首席外交官今天表示，歐盟各國外交部長無法確定今天能否達成俄羅斯石油禁運協議，以回應俄國入侵烏克蘭。立陶宛外長批評，歐盟27國當中只有一國有意見。

路透社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示：「有些成員國採取強硬立場。」

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天則說，歐盟對俄羅斯實施石油禁運的計畫，僅被歐盟27個成員國當中的一國所阻。

藍斯柏吉斯抵達歐盟外長會議時表示：「整個歐盟都被一個成員國綁架…我們必須同意（石油禁運方案），我們不能被綁架。」

幾名歐盟外交官員透露，匈牙利是堅持不讓步的國家。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天也說，歐盟還需要幾天時間才能對俄羅斯的第6輪制裁方案達成協議。

她在抵達布魯塞爾與歐盟各國外長開會時告訴媒體：「站在德國立場，我們知道這（石油禁運）不是一件容易的事。某些問題仍然需要解決，而今天不會解決。」

不過她說：「我有信心，我們將在未來幾天達成協議。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1110516