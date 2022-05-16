財政部國有財產署宣布成立「台北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案」採購廉政平台，於16日舉行宣示說明會，引進外部監督，同時也杜絕外力干擾影響標案。

土木界有句話叫：「今日土木、明日土城。」從事土木領域或經手工程標案的公務人員如內政部、財政部國產署等都深知其道理。

過去許多公務員處理工程案件，不肖廠商未得標就檢舉或抹黑該公務員圖利得標廠商。即使事後獲得清白，該類公務員名譽也深受其害，原本的得標業者也可能會在壓力下棄標，等於官民兩造皆毀於一封不實黑函，顯見其外力干擾重大。

督導國產署的財政部政務次長莊翠雲表示，為守護重要採購案，財政部自今（111）年由國有財產署就國有土地合作開發案成立採購廉政平台，秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」內涵，促進行政與司法機關合作，引入專業機關及外部專家學者、公民團體的參與，以協助機關順利執行採購作業。

財政部指出，透過產、官、學及司法角度交流，盼運用採購廉政平台發揮外控監督力量，避免不當干擾和施壓，以營造公務員勇於任事環境，順利推動業務，並維護廠商合法權益，獲取民眾的信賴，使重大採購案如期、如質、無垢完成。

本次財政部宣示說明會由國有財產署署長曾國基主持，同時也邀請法務部廉政署副署長沈鳳樑、台灣台北地方檢察署主任檢察官張智堯、國際透明組織協會常務理事葉一璋，以及中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、台灣世曦工程顧問公司等代表等共同參加。