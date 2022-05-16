美超微（Supermicro）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，將為適用於高需求雲端遊戲、媒體交付、AI和ML工作負載的兩款搭載Intel的全新加速器提供支援，讓客戶能運用Intel和Intel Habana最新推出的加速技術進行部署。

Supermicro總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）表示，Supermicro持續與Intel和Habana Labs密切合作，提供一系列支援Arctic Sound-M和Gaudi2的伺服器解決方案，針對需要高效媒體交付和AI訓練的組織，滿足其嚴苛的需求。我們將繼續與領先的技術供應商合作，為複雜的工作負載提供應用最佳化的完整系統解決方案，同時提高系統效能。

Supermicro透過Building Block Solutions方法來設計新系統，快速將新技術推向市場。此方法允許將最新的GPU和加速技術輕鬆放入現有設計中，或在需要時快速調整現有設計，以搭配更高效能的元件。

Intel執行副總裁暨資料中心與AI事業部總經理Sandra Rivera表示，Supermicro推出採用我們最新Gaudi2和Arctic Sound-M加速器的系統，協助提供最先進的AI和媒體處理能力。Supermicro的GaudiAI訓練伺服器將為資料中心內一些成長幅度最快的工作負載加快深度學習訓練的速度。

搭載Arctic Sound-M GPU的Supermicro系統將滿足雲端遊戲、媒體轉碼和串流、虛擬桌面基礎架構（VDI）、模擬和視覺化、機器學習和內容創作領域的嚴苛要求。

Intel Arctic Sound-M採用業界首創的硬體AV-1編碼器和開放原始碼媒體軟體堆疊，與純軟體式的影片轉碼和交付解決方案相比，Intel Arctic Sound-M大幅改善了效能，同時內含適用於VDI環境的加速功能。

Supermicro首先將於2U2節點單處理器的Intel系統（每節點3個GPU）、4U10xGPU系統，和Cloud DC伺服器中採用Intel Arctic Sound-M GPU，其他系統則會在今年稍後發佈。新的Supermicro AI訓練伺服器內含兩個Intel第三代Intel Xeon可擴充處理器和八個Habana Gaudi2加速器，適用於高效能的AI訓練環境。

Habana Labs Gaudi2在許多工作負載中表現卓越，包括：影像分類、物件偵測、自然語言處理（NLP）模型和推薦系統等視覺應用。此一全新8U機箱的AI訓練伺服器將是搭載最新Habana Gaudi2（HL-225）的第一個商業實作。此伺服器整合兩個第三代Intel Xeon可擴充處理器和高達8TB的DRAM，能將AI訓練加速到嶄新的效能等級。

伺服器內有24個可熱插拔的磁碟機槽，支援高容量的本機高效能儲存，另外也提供大量IO。此外，Gaudi2加速器提供氣冷（HL-225）選項。Habana Gaudi2能幫助您輕鬆快速調整規模。每個Habana Gaudi2加速器可透過ROCE以每秒700GB的速度與其他Gaudi2加速器進行通訊，也能以每秒2.4TB的速度與其他伺服器內的其他Gaudi2加速器進行通訊。此外，每部伺服器有6個QSFP-DD連接埠，可輕鬆橫向擴展，來處理更大的模型和資料集。