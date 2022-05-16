台灣國際造船股份有限公司（台船公司）委由臺灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫為共同主辦銀行，並邀集臺灣企銀、華南銀行、第一銀行、土地銀行、彰化銀行、兆豐銀行及高雄銀行等7家金融機構共同參與新臺幣60億元聯合授信案，於5月16日完成聯貸簽約。簽約儀式於台船公司舉行，由台船公司總經理魏正賜與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

台船公司聯合授信案主要用途為購置機器設備、償還金融機構借款暨充實營運週轉金，該聯貸案於募集期間，經金融同業踴躍參與，超額認購165％達新臺幣99億元，並以新臺幣60億元結案，充分顯示國內金融業對台船公司營運與未來發展之信心與支持。

台船公司於110年獲「2021年度船舶獎」及台灣精品金質獎，充分展現其造研量能的厚實基礎，近年配合政府能源轉型政策，積極參與離岸風電國產化產業鏈，除了與比利時商DEME合資成立台船環海風電工程公司，亦建造國內首艘專業風電工作船舶，將國際造船技術扎根台灣，扮演離岸風電本土化之重要角色。

台船公司近年著力於專業及利基型事業的拓展，除了主力的商船造修業務，軍艦/公務船造修及離岸風電海工等事業體亦迅速茁壯，形成穩健的三大事業範疇，並為航運、國防與海事工程等國家重要產業提供堅實後盾，伴隨多角化經營及彈性的產能調配，未來營運可望步步攀升，前景可期。