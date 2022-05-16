桃園警分局中路派出所2020年4月底有名初姓女子對哥哥提告，6月又帶著妹妹到所內要求做筆錄，受理報案的女警回覆案件日前已移送偵辦，屆時可在出庭時一併說明即可，但初女不接受，女警心情低落而哭泣，一旁的男警對初女說「你把我員警弄哭」，並請她「出去」。初女憤而對2名警提告公然妨害名譽及恐嚇。檢方偵結終結，認為2警罪嫌不足，不起訴處分。

檢警調查，初女2020年4月到中路派出所對哥哥提告，6月下午又帶妹妹到所要求做筆錄，蕭姓女警向初女解釋該案在1個月前已經移送偵辦，請她們出庭時可以一併說明，但初女無法接受，蕭女在黯然流淚，一旁的胡姓巡佐見狀趕緊詢問蕭女發生什麼事，蕭女則向其表示，初女早上、下午都來重複報案，心情低落流淚，改由胡男出面溝通。

檢警調閱派出所內的監視器畫面，可見初女多次質問胡男「我有對她（蕭女）怎麼樣嗎？」胡男則回，「我沒有說你對她怎麽樣，把她弄哭啦，她跟你解釋，你又聽不下去」初女聽聞胡男指蕭女是被自己弄哭，大聲反駁不能被誣賴，雙方爭執一陣子後，胡男服軟表示會受理初女妹妹的報案，並多次向初女道歉，但初女仍不接受，最後由副所長出面溝通。

檢警說，胡男僅在對話中提及蕭女情緒不佳哭泣一事，難認定胡男、蕭女主觀上有或公然侮辱的犯意，也難認定初女名譽有因此受損，而胡男說「出去」並無有對其生命、身體或自由有加害之語，難認恐嚇罪責，故不起訴處分。