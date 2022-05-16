大里仁愛醫院疼痛治療中心，獲SNQ國家品質標章認證。（大里仁愛醫院提供／盧金足台中傳真）

仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人合作聯盟大里仁愛醫院疼痛治療中心，獲2021年度SNQ國家品質標章認證，甫獲蔡英文總統於總統府授證表揚，由院長郭振華代表出席。該院疼痛治療中心的主題是「跨科別整合性治療中心-疼痛患者新希望」，以跨科別堅強醫療陣容和優質治療環境特色，在「醫護服務類」脫穎而出，為民眾提供國家級醫療品質。

大里仁愛醫院疼痛治療中心前身為大里仁愛醫院疼痛科，由詹廖明義博士於1985年創立，成為台灣早期介入性疼痛治療之醫療機構，嘉惠無數病患免於各類疾病引發疼痛之苦，2004年獲得國家生技醫療品質獎銀獎殊榮。

2019年大里仁愛醫院泉生醫療大樓落成後，由詹廖明義帶領成立疼痛治療中心，結合疼痛科主任李宗洋、龔家騏、骨科主任吳啟明、高壓氧中心主任羅浩儒、神經外科主任施育彤、放射科主任莊芝林、中醫科及專業護理團隊提供完善的疼痛治療選擇。

李宗洋指出，中心內擁有優質疼痛治療環境，除一般醫療院所常見之診間外，更有結合門診區之疼痛阻斷室、各類治療儀器以及多張診療床，讓醫師除在門診開立藥物之外，更能藉由超音波、X光定位等方式讓病人在門診診療時即可完成各項如軟組織注射、神經阻斷、高頻熱凝療法等傳統上需另外安排治療時程療法，大幅減少病人來回醫院、等待治療排程所需的時間，以即時減輕病人疼痛造成之不適。

郭振華表示，藉由跨科別醫療團隊合作，對於疼痛患者生理、心理和社會的全方位治療策略，以病人為中心的理念讓病人參與各項治療決策，並由專業護理師完整追蹤病人治療前後之反應，在仁愛與長庚醫療團隊全面合作後，相信能將此優質醫療照護的理念傳達到更多民眾心中，讓民眾得到更高品質的醫療照顧。