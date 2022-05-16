浙江大學今（16）日宣布，在125週年校慶來臨之際，浙大傑出校友段永平及其家族再次向母校捐贈1.7億元人民幣（約合7.45億元台幣），專項支持紫金港校區西區公共教學樓的建設。

澎湃新聞報導，有「中國巴菲特」之稱的知名投資人段永平不是第一次捐贈母校，2006年9月，段永平與網易公司創始人丁磊連袂向浙大捐贈4000萬美元，創下當時中國高校最大單筆捐贈紀錄。

段永平曾說，「錢捐給浙大，我放心。」其公益理念是，「做觸手可及的事情」。

據浙江大學介紹，段永平畢業於無線電系，他一手締造了「小霸王」和「步步高」兩個知名品牌，推動創立的VIVO和OPPO兩個手機品牌更是火爆全大陸，並在海外市場佔領一席之地。

此外，段永平還在浙大設立「永平貸學金」與「永平獎學金」，前者已批准1166人次、超過1.16億元人民幣的申請，後者則已累計獎勵750名優秀學子。段永平2006年還向其母院信電學院捐贈設立「人才引進基金」。