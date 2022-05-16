總統府疫情燒不停，總統府今天一口氣宣布，自5月14日至今日，新增15名確診案例，包括9名總統府員工、3名總統警衛室勤員、1名國安會員工，以及2名憲兵。

總統府發言人張惇涵表示，3名總統警衛室勤員，其中2名為居隔期間確診，另1名同寢室密切接觸者1人，快篩陰性已先行隔離。2名憲兵皆於休假期間確診，故無營區內密切接觸者。

他強調，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。