大台中醫師公會副理事長林釗尚他和護士在大雅區西村路上迷航近1小時，終於找到要接種第1劑的獨居爺爺，完成施打任務。（林釗尚提供／馮惠宜台中傳真）

大台中醫師公會副理事長林釗尚他和護士在大雅區西村路上迷航近1小時，終於找到要接種第1劑的獨居爺爺，完成施打任務。（林釗尚提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情大爆發，為了讓高風險長者接種疫苗，大台中醫師公會副理事長林釗尚日前緊急接獲居家施打任務，為了幫80多歲的獨居爺爺接種第1劑，他和護士在大雅區西村路上迷航近1小時，冒雨苦尋Google導航也找不到的地址，使命必達的精神，也讓不少友人直呼，「找路比打疫苗更辛苦，不簡單的任務」。

為增加疫苗覆蓋率，並方便行動不便的長者或身障者接種新冠疫苗，台中市推出居家施打服務，近日因疫情大爆發，不少原本不願接種疫苗的長者也紛紛向區公所申請要到宅接種，林釗尚日前緊急接獲大雅區18名居家施打任務，因區公所民政課和村里長忙著確診者居家關懷等工作無法帶路，他臨危授命只能和護士開車靠谷歌大嬸導航要一一完成個案的居家接種。

其中有一位獨居的80多歲阿公住在大雅西村路，由於鄉村的門牌號碼不像市區一戶挨一戶，差一號就差很遠，林釗尚靠Google導航卻在工廠和民宅間迷航，問路人也不知道確切地址，打電話給阿公，他不會用定位，還回說，「我也不知道怎麼跟你講。」

小小農路開車不易，他和護士還冒著大雨徒步在農田間找尋阿公的住家，途中遇到稻田裏施肥的阿伯，問路沒結果，反而被誤會是有人確診醫護出任務，最終找了一個小時才找到要阿公住的三合院，完成施打第1劑的任務。

林釗尚將這段經歷分享出來，友人直讚仁醫、仁心仁術、醫師楷模、守護民眾健康的天使；他也謙稱「努力做、使命必達」。