桃園市龜山區有民眾從監視器中發現，有男子潛入家中，竟還嗅聞掛在陽台的貼身衣物，最扯的是更將內褲放到下體磨蹭，憤而將監視器影片PO網並提告。龜山警方表示，已掌握嫌疑人身分，全案侵入住宅罪嫌函送法辦，影片內容的行為則會依性騷擾防治法函報市府裁罰。

有名女子日前在臉書社團「龜山生活通」貼出家中監視器影片，影片中顯示8日有男子走入自家陽台，拿下曬在陽台女性內褲，不僅貼臉嗅聞甚至還塞入褲襠中磨蹭，再將內褲掛回原位離去，女子從監視器中發現後相當氣憤，將影片PO網並向警方報案。

龜山警分局回應，被害人8日要到頂樓曬衣服時發現47歲的男鄰居進入自家陽台，觸摸掛在陽台的貼身衣物後逃逸，立即報警提出性騷擾申訴及侵入住宅告訴，警方受理報案後已掌握嫌疑人身分，16日下午通知男鄰居到案說明，全案侵入住宅罪嫌函送法辦，影片內容的行為則會依性騷擾防治法函報市府裁罰。