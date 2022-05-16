大陸國家發改委16日表示，根據近期國際市場油價變化情況，按現行成品油價格形成機制，自年5月16日24時起，大陸國內汽、柴油價格每噸分別提高285元（人民幣，下同）與270元。折合升價來看，92號汽油、95號汽油、0號柴油分別上調0.22元、0.24元、0.23元。這也是大陸成品油價年內第8次上調，消費者用油成本繼續增加。

展望後市，卓創資訊成品油分析師徐娜指出，市場關注美國和中東關於反歐佩克法案的分歧，在事態沒有明朗之前，油市價格預計將延續高位波動。

根據中新網報導，此次上調政策落實後，消費者出行成本小幅增加。卓創資訊成品油分析師王蘆青指出，以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將較之前多花11元左右。

具體油耗方面，以月跑2000公里，百公里油耗在8L的小型私家車為例，到下次調價5月30日之前，消費者用油成本將增加16元左右；物流行業以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太爾重型卡車為例，下次調價前的單輛車燃油成本將增加408元左右。

進一步回顧大陸今年的成品油價經歷「八漲一跌」，汽、柴油累計每噸分別上漲1930元、1855元，折合升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上漲為1.52元、1.60元、1.58元。