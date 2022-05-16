晶片荒讓全球意識到半導體產業的重要性，多國相繼祭出大筆資金爭取早日實現晶片自主，然台積電創辦人張忠謀曾示警，最後恐不僅砸巨資仍無法實現目的，還有可能推升供應鏈成本，讓場面失控。不過，歐洲最大半導體公司英飛凌（Infineon）行銷長葛塞爾（Helmut Gassel）則稱讚，讓晶片生產多元化是一個「明智之舉」。

日經亞洲報導，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據顯示，2021年全球半導體產業成長26.2%，達到5560億美元；業界高管普遍預估，這個產業2030年可能將達到1兆美元。

葛塞爾表示，晶片產業大規模的成長已經改變產業生態，從彈性的角度而言，讓晶片製造多元化是明智之舉，「你不會希望供應鏈因為一個突發事件，就出現嚴重的中斷情形」。

許多業界人士不停討論多元化的進展，或是晶片製造是否需要多元化，台積電創辦人張忠謀就曾對全面改變供應鏈表明質疑態度。

葛塞爾強調，雖然在初始階段，晶片生產要達到多元化可能不是那麼容易，但各國政府爭相推動晶片自主，這項為了提高供應鏈彈性而採取的行動，作法無疑非常正確。

針對今年市況，葛塞爾表示，個人電腦、電視和智慧型手機等需求都在下滑，因為「消費者信心下降了」，今年整體環境要來的比去年更具挑戰性，不過汽車、工業和可再生能源等需求依舊十分強勁，其中電動車的成長與全球推動可再生能源，會為半導體帶來新的需求。