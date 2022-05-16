台新金控3月24日公告原總稽核蔡孟峰退休，由夏敏蘭接任，但待金管會核准後正式充任，5月16日獲金管會函復同意生效。

台新金控表示，新任總稽核夏敏蘭原為子公司台新銀行總稽核，因金控原總稽核蔡孟峰屆齡退休，由夏敏蘭接任金控總稽核。依據金融監督管理委員會111年5月12日金管檢控字第1110502590號函辦理。

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