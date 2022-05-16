金管會核准台新金總稽核 由夏敏蘭接任 21:002022/05/16 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新金控3月24日公告原總稽核蔡孟峰退休，由夏敏蘭接任，但待金管會核准後正式充任，5月16日獲金管會函復同意生效。 台新金控表示，新任總稽核夏敏蘭原為子公司台新銀行總稽核，因金控原總稽核蔡孟峰屆齡退休，由夏敏蘭接任金控總稽核。依據金融監督管理委員會111年5月12日金管檢控字第1110502590號函辦理。 人事異動站 5月6日至5月12日 台灣核心戰略加裝GPS 事半功倍 #台新金 #總稽核 #由夏敏蘭 #接任 #金管會核准 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12生肖的命定貴人曝 遇到他們註定由窮轉富 11:252022/05/14 運勢 WHA即將召開 義大利各界呼籲挺台參與國際組織 11:262022/05/14 國際 阿根廷甩不掉通膨 04:102022/05/15 專題周報 亞洲時刻與新紀元 04:102022/05/16 時論廣場 外傳國民黨將推徐志榮選苗栗縣長 苗議長盼黨內初選 10:542022/05/16 政治 元大投信總經理鄭宗祺請辭 謝忠賢任新任總座 19:502022/05/16 財經 王敏淳零下3度逞強穿薄紗 臉色發白險送醫 14:502022/05/16 娛樂 花錢排隊搶快篩 李貴敏轟政府拿人民性命開玩笑 12:382022/05/15 政治 李千那超重義氣 黃鐙輝節目上親揭暖舉 19:302022/05/15 娛樂 國際藝術家大岩奧斯卡《眠夢》在屏東 車城海口港與你魔幻一夏 12:072022/05/16 生活 兆豐銀上繳金控股利128.04億 04:102022/05/14 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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