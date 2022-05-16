台中市神岡區知名直播平台「永恆天詩」，透過直播販售商品等，消費者還可參加「精彩539」抽獎，因連續2個月摃龜，本月累積獎金達300萬元，抽出幸運兒翁嘉梅及巫崇瑋，兩人分別獲得150萬元，兩人異口同聲說，因是意外之財，部分將捐出做公益。

44歲翁嘉梅及32歲巫崇瑋兩人分別獲得150萬元，扣除稅額實拿135萬元，從直播主林揚竣手中捧回135萬元現金，兩人開心表示，因購物時會選號進行抽獎，沒想過自己會得獎，看到平台在臉書公告中獎者未兌獎，趕緊對號才知自己中獎。

翁嘉梅在雲林縣虎尾鎮的黃昏市場賣雞肉，她表示，會在平台購買葡萄糖胺奶粉給媽媽食用，以保養身體，沒想到意外中獎，第一次拿到這麼多現金，除了部分將捐出做公益外，其他的款項還沒有想到要做什麼。

巫崇瑋則在彰化從事房仲的業務工作，他說，平常就會購買牛樟等食用保養身體，意外中獎十分開心，除了捐出部分做公益外，還要將獎金與父母分享，孝敬爸媽，其餘則存起來準備買房。