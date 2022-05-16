全友、康控Q1財報延後公布 台開、互億財報仍出不來 20:582022/05/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，全友（2305）及康控-KY（4943）因中國新冠疫情封控，致子公司無法如期完成財務報告，經主管機關核准展延公告申報期限；另外去年第四季財報已出不來、目前已停買的台開（2841）及互億（6172），依然無法如期出具財務報告。 證交所表示，本國及第一上市公司應於5月16日前公告申報111年第一季財務報告家數計950家（不包括金融控股公司計14家，公告申報期限可延至111年5月30日），目前只有上述4家公司未公布財報。 社區診所居家照護 北市12行政區全上線 觀念平台－新任董事就任前應做好萬全準備 #康控-KY #互億 #全友 #台開 #財務報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵人力不足 3個月204人離職 04:102022/05/15 社會新聞 停車場口角爆殺機 2男子持械打死街友 落網遭羈押 22:592022/05/15 社會 熊熊上衣太低超兇車頭燈包不住 24萬網友看暈 00:122022/05/16 娛樂 輔大超兇女神一片布遮不住 罕曬裡面真空洩南半曲線 14:282022/05/15 娛樂 峨眉停車場5少年仔當街砍人 只為在女友面前逞英雄 13:412022/05/16 社會 高雄綠園道鋪彩色標線 維護交通安全 04:102022/05/15 地方新聞 撿屍前女友還偷拍性愛片 男遭判刑5月還要賠6萬元 14:472022/05/16 社會 好想消滅病毒！新冠疫情3年了…懷念快樂出國必做的十件事 11:242022/05/16 旅遊 2男因口角爭執聯手打死街友 檢方訊問後聲押 19:102022/05/15 社會 品觀點│弱勢人道關懷 屏東發放低收入快篩劑兌換券及街友快篩劑 17:582022/05/16 生活 避免神仙谷憾事再發生 文化部9月提藝文工作契約範本 15:372022/05/16 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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