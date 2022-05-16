證交所指出，全友（2305）及康控-KY（4943）因中國新冠疫情封控，致子公司無法如期完成財務報告，經主管機關核准展延公告申報期限；另外去年第四季財報已出不來、目前已停買的台開（2841）及互億（6172），依然無法如期出具財務報告。

證交所表示，本國及第一上市公司應於5月16日前公告申報111年第一季財務報告家數計950家（不包括金融控股公司計14家，公告申報期限可延至111年5月30日），目前只有上述4家公司未公布財報。