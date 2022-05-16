台化（1326）近年執行騰籠換鳥計畫，推動產品高值化、分散市場策略漸收成效。110年大陸寧波年產20萬噸PIA新產線5月投產，開發內銷地區瓶片、低熔點棉和塗料等潛在新客戶；塑膠產品PS/ABS高值化產品超過45％，PP則超過50％，僅PC 25％仍待努力；分散市場則以PP產品最具績效，大陸市場占比已降至33％。

強化長期競爭利基，台化除今年跨入塑膠料回收領域，持續進行轉型，推動寧波ABS廠產能增加25萬噸，明（112）年寧波PTA廠擴增年產150萬噸製程，建廠採用最先進的生產技術，儲備新營運動能。

台化目前兩岸三廠的複合材料年產擴充達13.2萬噸；其中，台灣新港廠因開發消費後再生塑膠（PCR）導入生產，一期斥資12億元，二期規劃擴充年產至10萬噸，麥寮、寧波廠年產各為6萬噸、2.4萬噸。

台化董事長洪福源指出，公司發展綠色產品已奠下根基，耐隆下腳及回收漁網等，初步500噸/月目標已達成，並與下游業者合作建立循環回收機制，達成「We Produce,We Recycle」的理念。今年將努力提高至1,250噸/月，使回收己內醯胺占總用量之12％。另，與塑膠回收業者合作、入股，希望能確保塑膠回收料源，鞏固高值化綠色材料的生產。

此外，面對世界碳中和議題，台化已確立目標執行，以139年全面碳中和為終極目標。階段性目標包括119年碳排量比109年減碳15％，經各部內詳細規劃方案及期程將會減量18.6％；其中，減排方案包括節能改善、燃料轉型、能源轉換、綠色再生能源開發及CO2回收案。