西方衛星拍攝到遼寧葫蘆島的渤海造船廠出現不尋常的潛艦，它似乎位在浮塢當中，由於照片並不清楚，因此外界的猜測頗多。有些看法認為可能是修護中的潛艦，也有看法認為可能是新造的核動力攻擊潛艦，對此中華戰略學會的張競博士表示，照片不清楚，無從判斷型號，倒是可以從軍港裡的其他機具來判定，這確實是新造潛艦。

由於衛星攝影解析度不盡理想，其實我覺得很難提出斷語。但是對於該艘潛艦為何是位於乾塢內浮臺上，在此卻可以提出說明，請各位朋友參考：

首先請各位觀察該座乾塢塢尾末端，其實是有段向陸延伸之槽狀結構(如附圖二)：

紅圈內就是塢底末端延伸槽狀結構，與浮臺長寛相吻合。(圖/張競解說)

而此段塢尾槽狀結構之寛度與長度，明顯是與承載該潛艦之平臺寬度與長度相當吻合。

而在此槽狀建築結構末端，明顯是聯接至葫蘆島船廠最近幾年新建潛艦最後組裝廠(如附圖三)之運送軌道。

槽狀結構連結至藍灰色屋頂的潛艦最後組裝廠。(圖/張競說明)

換句話說，新造潛艦從最後組裝廠內完成組裝後，確實可從廠棚內透過運送軌道，運送至乾塢尾端在槽狀結構處就位之平臺，然後再透過泛水起浮，並將平臺拖至乾塢內，亦就是目前衛星攝影所獲得之影像樣態。

目前該潛艦已在乾塢內浮臺上，再來要面臨的問題就是未來該艘潛艦如何下水？基本上應該整個作業會在乾塢內完成，但是如何讓該艘潛艦與浮臺脫離，顯然就是要讓浮臺先沉入水中，然後再讓該艘潛艦入水上浮，並且向側邊橫向或是向前後縱向移動避開浮臺，最後再讓浮臺上浮，完成整個解離過程。

當初在西方專家公佈此張衛星攝影照片初期，還有軍迷辯論過該艘潛艦究竟是新建造出廠，抑或是舊艦返廠維修保養，但是經過前述分析，其實就已經點出，假若是舊艦返廠定保維修，何必大費周章將艦體置於浮臺之上，直接在乾塢內坐墩，不就是更直接乾淨俐落嗎？

對於該艦構造與性能，在此種攝影圖像解析度下，究竟有多少可信度，各位朋友要仔細思考；大膽假設不是不能，但能否小心求證，那就存在許多努力空間。至於要我提出判斷，我只能坦白說我不會亂猜。