桃園市有名27歲的呂姓女子因前女友與前同事翁姓男子過從甚密，3月到翁男任職的壽司郎桃園國際路店找到翁男的機車後，潑灑汽油縱火，豈料火勢蔓延至旁邊整排機車，一共毀損14輛機車。呂女隨後在朋友的陪同下自首，桃園地檢署今依放火燒毀他人所有物致生公共危險罪嫌將她起訴，因呂女符合自首，建請法院減刑。

檢警調查，呂姓女子發現前女友與翁男相當友好，懷疑翁男介入2人的感情，氣憤之下於3月29日中午12點36分提汽油桶點火欲燒毀翁男的機車，縱火後呂女看著翁男的機車陷入火海才離開，但沒想到火勢一發不可收拾，波及到壽司郎停車場旁邊13輛機車及店舖外牆等。

經統計除了14輛機車遭毀損外，壽司郎壽司店外牆、排風風管、廚房冰箱、食材、電路板皆有毀損的狀況。呂女縱火後在友人陪同下投案，警詢、偵訊時皆坦承犯案，檢方16日依放火燒毀他人所有物致生公共危險罪嫌將其起訴，由於呂女自首坦承犯行，符合自首條件，建請法院依規減刑。