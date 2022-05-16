疫情持續升溫，重挫餐飲業內用生計，經濟部今天出招了，是鼓勵業者發想優惠行銷方案，每家提供2萬～10萬元補助。平心而論，看到全台餐飲業瀕臨斷炊，經濟部這時候卻還在「鼓勵發想創意」，顯然平行時空，既然昔有外交部辦保釣徵文，經濟部乾脆直接辦場「振興餐飲全國作文比賽」，最好人人有獎，豈不簡單些？

先看看經濟部提出的方案：餐飲業者只要提出優惠促銷方案，包含優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，經濟部就會依業者行銷方案所需經費提供50％補助，以吸引民眾用餐消費，讓消費者享優惠、餐飲業增營收。

這個意思就是說，全台陷入淒風苦雨的餐飲業者，想要拿到經濟部這筆錢，不但要有充足的行銷概念、懂得推出優惠方案，還要彙整相關費用， 因為經濟部是按照行銷方案所需經費補助一半，所以若沒提方案、或算不出所需經費，那就白搭。

問題來了，試問你家路口的便當店，或賣越南河粉的阿姨，能拿到這筆錢嗎？對他們來說，客人都已經不上門了，光促銷有用嗎？就算促銷真的吸引客人上門，要怎麼算這行銷方案經費，是一碗河粉、一個便當少5元這樣乘上去嗎？

經濟部要解決的是，就算內用受到衝擊，各家加入外帶平台，仍可能被抽取2～3成的平台外送費，要去解決這龐大支出吧。但偉哉經濟部卻還要餐飲業者發想創意，還要降價或想方案促銷，豈不是二度傷害？根本就是在傷口上灑鹽。

小型餐飲業者因為沒有行銷概念、沒有行銷部門、或是無法量化行銷預算，終究跟這筆補助款無緣。至於中大型業者，有行銷概念、有行銷部門、也可量化行銷預算，有機會拿到「最高獎金10萬元」，但這真的是他們現階段需要的嗎？

相較於三級警戒時，門就是關起來、全力做外帶，現階段是不上不下，各餐廳照常開門做生意，店租得付、員工得請，租金跟薪資一毛錢都跑不掉，但卻得面臨可能沒人上門的窘境，蠟燭兩頭燒、錢都是幾萬、幾十萬在燒，10萬元根本杯水車薪。

經濟部要做的是，不是鼓勵業界發想「行銷方案」，說真的，能在餐飲集團行銷部門打滾的人，創意都比經濟部官員好上百倍，不需要被官員肯定。他們現階段最需要的是租金、薪金，甚至是稅金的補助，應該要讓他們減輕負擔、撐下去。

政府「清零到共存」的轉變，讓全台餐飲業陷入低潮，但有趣的是，經濟部卻把這當作行銷文創、發想創意的切入點，顯然不知餐飲業有多苦或許這是苦中作樂，但若出發點是鼓勵創意，也不是不行，直接辦場作文比賽算了，也別這麼費工了。