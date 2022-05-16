北市1對夫妻結婚5年，妻子小美（化名）在早餐店上班，不料竟與同事小昕（化名），發生多次性行為，以老公老婆相稱，小美還曾傳訊息問對方：「今天射2次感覺怎麼樣」等，人夫怒告小昕侵害配偶權，要求賠償80萬元，法官考量小昕的經濟能力，判賠償人夫45萬元。

據判決書指出，小美結婚5年育有1子，為增加收入到好友經營的早餐店工作，而同事小昕明知小美已婚，2人竟在早餐店，租屋處等地約會，甚至還發生性行為，人夫在早餐店店長的告知下，發現小昕與妻子大搞婚外情，覺得小昕侵害到他的配偶權，要求對方賠償80萬元。

小昕否認與小美發生性行為，並辯稱2人僅為朋友關係，縱使有超越朋友之分際，要求賠償80萬元太高了。

台北地院法官審理時，從早餐店老闆提供的監視器影片發現，小美與小昕有牽手、摸臉、摟抱、摸頭、親吻等行為，顯然已超過同事間應有的互動，且從小美的聊天記錄中可見，2人除以互相傳「愛老公」、「愛老婆」外，小美還曾問：「今天射2次感覺怎麼樣」，對方回：「可是好久好久都沒有抱抱睡了」等內容證實2人發生過多次性行為。

法官認為小昕明知小美為有配偶之人，仍追求小美成為情侶，更發生牽手、擁抱、親吻、性行為等，逾越一般社會通念下同事或朋友交往之分際，故意侵害人夫之配偶權且情節重大，審酌小昕身分、地位、經濟狀況等一切情狀，判小昕賠償人夫 45萬元。