衛福部食藥署近日宣布放寬民眾進口輸入快篩試劑供自用，自5月11日至6月30日，每人進口限一次、100劑以內可享免申請專案核准。財政部關務署16日表示，目前仍有近7萬劑快篩暫扣在海關，預計本周可全數放行通關。

因應衛福部新制上路，關務署長彭英偉指出，在5月10日前原本有1.4萬劑快篩暫扣在海關，將陸續放行通關，自5月11～15日已放行3萬多劑快篩，剩下近7萬劑也會在本周全數完成通關程序，民眾近期應該就能拿到。

依現行通關規定，快篩試劑屬於醫療器材，民眾若以個人身分進口，必須先向衛福部食藥署申請審查，經核准後，才能通關取得快篩。近期全台快篩出現缺貨狀況，部分民眾採自救措施，自行向國外購買快篩進口，但受到衛福部管制措施而全數卡在海關，未能取貨。

為保障民眾自救權益，朝野立委在5月初呼籲衛福部開大門鬆綁制度，以利民間及早取得快篩。

依衛福部短期放寬措施，民眾在6月30日以前用快遞、郵包或以旅客身分攜帶100劑以內的快篩試劑進入台灣，不再受阻；個人若進口第二次或超過100劑，也能「主張幫親友購買」，依照其身分證明即可適用免申請專案核准規定。

但個人「自用」進口額度超出限額100劑或是第二次進口，民眾還是要向衛福部食藥署申請專案審查，經核准才能進口。

舉例來說，民眾C以自用名義輸入150劑快篩，其中自用額度100劑免申請，剩下50劑必須向衛福部申請審查才能通關。但如果C主張剩下50劑是幫親屬購買，並提供親屬證明文件，同樣可享免申請進口通關規定。