加州洛杉磯東南方城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）15日傳出槍擊案，地點就發生在當地內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），造成1死、4重傷、1輕傷的悲劇，其中大多數受害者皆為台裔。據台灣基督長老教會濟南教會臉書更新消息，指出死者是一名年輕醫師，並還原事發當時英勇的張牧師制伏歹徒的過程。

長老會領袖克萊默 (Tom Cramer)表示，當時教會正進行午餐活動，聚集來自爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）的會眾。根據《台灣教會公報》16日報導指出，兇嫌疑似是一名年約68歲的台裔槍手，據悉他在入場時都是用中文與招待人員溝通，跟著大家參與上午的主日禮拜，直到聚會結束時還遲遲不走。

報導還原槍擊經過，嫌犯先是用鐵鍊將大門鎖死，製造恐慌，接著持槍對現場會眾大規模掃射。死者是一名年輕的鄭姓醫師，當時陪同很久沒上教會的母親前來，怎料大好前程就此殞落。他奮不顧身上前奪槍，卻不幸遭2發子彈擊中，當場沒了生命跡象。

一名教友還驚魂未定，目睹現場會眾四處逃竄，有的人趕緊躲到桌下，一切都來得太突然。

Irvine教會前任牧師張宣信是此次槍擊案的「勇者」之一，報導指出，當天教會現任牧師臨時有時無法到場，張宣信因此受邀前往一同主持。張宣信當時趁著兇手在換彈匣的空檔，隨手拖了身旁的椅子往嫌犯的背部猛砸，接著7、8個人也合力幫忙才順利制伏。

報導指出，Irvine台灣長老基督教會會友多為旅美台人，是南加州會衆最多的教會之一。