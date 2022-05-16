國內心臟移植權威、振興醫院院長魏崢傳出確診消息，據了解，他發訊息給全院員工說明病情並分享親身經驗，提供飲食和藥物建議。本報致電魏崢本人詢問，他表示自己一開始只是輕微喉嚨痛，某天突然疼痛感加劇，連吞藥、吃東西都有困難，所幸恢復很快，現在身體狀況良好。

魏崢表示，近期許多醫護人員都確診，因此將自己的小小經驗分享給醫院同仁。據了解，他在給醫院員工的內部訊息寫道：「因為omicron病毒非常容易傳染，最近員工很多染疫，我也不例外，雖然多是輕症，但有時候也非常不舒服。生病的時候，最需要注意的三大重點是：1. 水分供應充足，2. 藥物使用無虞，3. 充分的營養補充。但說起來容易，做到就有些困難了。

振興醫院院長魏崢傳出確診消息，據了解，他發訊給全院員工說明病情並分享親身經驗，提供飲食和藥物建議。（民眾提供）

這次感染比較特殊的症狀是喉嚨發炎，痛到連喝水都不行，在此提供一些個人經驗供大家參考：

1. 比較不刺激又容易下嚥的滑潤食物：木瓜牛奶（少糖）、原味優格、豆花、布丁、蒸蛋（不要太鹹）、白煮蛋蛋白、橄欖油或苦茶油等。水分要充分補充才能化痰，清水容易嗆到的話，可以木瓜牛奶或豆花代替，吞服藥物時亦然。

2. 藥物：退燒止痛首用普拿疼（本院名稱depyritin），每天不要超過五顆，但它不具消炎作用，因此對喉嚨嚴重發炎者，celebrex 的效果可能更好，但每天不要超過兩顆。Brown mixture 則可以止咳化痰。

若有自己無法處理的狀況，尤其是有呼吸困難的情形，請馬上來掛急診。希望大家都能平安地渡過這次的疫情。 魏崢敬上」