中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份於16日晚間抵台，這批藥物主要是規劃於本週起，將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份於16日晚間抵台，這批藥物主要是規劃於本週起，將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份於16日晚間抵台，這批藥物主要是規劃於本週起，將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份於16日晚間抵台，這批藥物主要是規劃於本週起，將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份於16日晚間抵台，這批藥物主要是規劃於本週起，將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗新冠肺炎病毒口服藥，其中約3.5萬人份於16日晚間抵台，這批藥物主要是規劃在本週起，擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。

追加訂購的10萬人份默沙東藥廠抗新冠肺炎病毒口服藥，其中約3.5萬人份由長榮BR633班機，自美國芝加哥啟運來台，班機在16日晚間6時47分降落在桃園國際機場後，滑行至501貨機坪停靠，經地勤工作人員將放置於上層貨艙的貨物櫃卸下，進行後續通關作業。

中央流行疫情指揮中心先前採購輝瑞口服藥（Paxlovid）約72萬人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000人份，考慮莫納皮拉韋適用於洗腎、長照族群，因此最近和默沙東藥廠簽訂5萬人份加購合約，以及5萬人份開口合約，預估5萬人份藥物將於5月20日以前陸續抵台。

中央流行疫情指揮中心規劃本週起，將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主，用藥時可以管灌方式服用，適合在長照發生群聚染疫時使用。