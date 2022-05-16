防疫保單爭議不斷，富邦、國泰、新光等過半產險公司陸續宣布，客戶如果重複投保2張(含)、3張(含)以上的防疫保單，都將婉拒承保，並完成後續退費，消息一出，保戶氣炸，今湧入通路，讓第一線業務員忙翻天，現場罵聲不斷；產險專家表示，產險公司此舉「不合理」、「不合情」，也「不符保險服務精神」。

不願具名、產險公司核保人員指出，產險公司搬出「複投保條款」向大眾遊說，重複投保第2張(含)以上防疫保單就拒保、退件，在法律上勉強說得通，但卻不符合「核保常規」，舉例來說，投保2張以上的意外險、健康險或醫療險、癌症險的民眾比比皆是，就沒聽過保險公司搬出「複投保條款」拒絕承保。

產險專家以意外險舉例說明，若民眾年薪僅50萬元，卻投保10家以上、各300萬元的意外險，等於保險總額度超過3000萬元，這就不符合比例原則，保險公司核保不過，是做好風險控管，大眾一定能理解，如同先前傳出有民眾投保11家產險公司的防疫保單，這就屬於道德風險極高的族群。

為何產險公司全面性針對防疫保單第2張拒保，理由很簡單，新冠病毒染疫率以15％、20％目標邁進，產險業已面臨生死存亡的關頭，寧可被罵到臭頭、犧牲長期累積的服務形象，拒保能少賠一張、算一張。

第一線保險業務員感嘆，公司搬出「複投保條款」，真的會把整個金控家族累積數十年的「商譽」一次賠光。