YouTuber「黑男」因街頭替路人配對的《黑男邱比特》影片走紅，他與外貌甜美的荷蘭混血女友Lucy（盧蓁）穩定交往約3年；由於黑男3天的新影片邀來比基尼辣妹「小璦」玩衝浪，讓Lucy喊：「真的氣炸了！」；沒想到簡短限時動態竟在網路發酵，引來網友謾罵她「蹭流量要黑先生的錢」，連黑男也被罵是「垃x、變x」，令她急忙滅火喊「別互相傷害」。而黑男約妹的平台也幽默回應，表示「將黑姓男子停權」。

原來黑男3天前上傳最新YouTube影片，使用「前連千毅女郎」劉子瑜所經營的約會平台，邀來一位天使臉孔魔鬼身材的網紅「小璦」約會，沒想到小璦現身後比個資看到的更令人驚艷，讓黑男調侃自己：「我會不會被Lucy殺？」。女友Lucy則在IG限時動態寫下：「我長期不敢看黑先生的影片，怕自己會氣炸，結果看了今天的影片，果然真的氣炸了！」；後來黑男也搞笑回覆網友說：「哈哈哈哈哈 我已經在跪算盤了」。

Lucy後來解釋，發限動純粹想抒發心情，並非有意造成如此大討論；她坦言：「男女朋友多少會有爭執」，不過依然尊重黑男的工作，對方也會提前報備拍攝內容，「但多少看到影片有一些對我來說蠻敏感的互動，還是會有點感覺的」；即便如此，Lucy還是選擇包容和尊重黑男。

沒想到僅講這一次，她與男友就被一些網友罵爆：「要嘛說我是蹭流量要黑先生的錢，還叫我自己吃的屎自己也要吃完，要嘛說黑先生是垃x、變x、去x、社會該除了xx。」她哀求說：「我的天！大家都是同種生物，不要互相傷害好嗎？」，沒想到一句抱怨竟引發如此軒然大波。

而黑男用來約小璦的約會平台得知此事，也幽默地發出「道歉聲明」表示：「因使用本服務，造成某黑姓男子發生家庭革命，我們在此致上最深的歉意，本服務決定將該黑姓男子帳戶停權」，聲明一出反而把網友們都給笑歪。