今（16）日新增61697例本土確診，隨著確診人數增加，不少確診者也會分享染疫病程，就有一名網友表示，原本自己是支持開放共存，但染疫後狂咳，甚至吐出血痰，才感受到病毒的可怕，直呼不想共存了，也引起網友感慨，已經回不去了。

原PO在PTT八卦板發文，分享自己確診後出現的症狀，「喉嚨像是要咳爆，咳到後來都是血痰，頭也變得很痛，身體也痛，眼睛乾澀」，就是特別不舒服的重感冒。

原PO坦言，自己原本是支持大規模開放共存的，但實際體驗確診帶來的種種不適，完全不想再來一次，如今變得不支持大規模開放共存，也認為之後天氣如果變冷，一堆老人染疫是真的會死掉的。

不少網友也留言回應，「太晚了，這病毒會一得再得，保重了」、「我朋友中的每個都痛苦到唉唉叫快死了」、「回不去了！病毒一洩千里，永遠往共存的血淚戰場上獨行吧」、「一堆人為了聚餐內用，讓自己生命受威脅」、「回不去了，但至少要放慢確診增加的速度，醫療量能才不會崩潰」。

但也有網友染疫後症狀輕微，甚至無症狀，「我也中了，沒症狀，爽爽放一周耶」、「我真心覺得該早點解封，根本沒什麼」、「不開放只是延後中獎而已」、「重點是你有辦法清零嗎」、「共存一定要代價，可是你不共存打算永遠鎖下去嗎」。