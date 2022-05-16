大陸國產大型客機C919日前在上海浦東機場首飛成功，連日來成為陸媒與網路的熱門話題，試飛取證和交付準備工作正在推進。中國商飛公司目前已有6架飛機進行試飛，預計在2023年實現批量交付、2025年具備年產50架的能力。陸媒還透露，C919的訂單已達到1015架。

據《時代財經》報導，中國商飛公司5月14日宣佈編號為B-001J的C919大飛機在浦東機場首飛，標誌著中國商飛公司即將交付用戶首架C919大飛機，相關話題數日來在微博上一直維持在熱搜前3名。有航空業內人士轉發相關微博時亦表示，「朋友圈全被C919的好消息刷屏了，羡慕隔壁部門的同事和幾位領導在現場見證了首飛……期待『九妹』今年能夠順利取證！」

報導說，C919是我國自行研製、具有自主智慧財產權的中短程單通道噴氣式民用飛機，重點滿足國內外大運量和中運量市場需求，適應「點對點」國內航線和短途國際航線。去年3月，中國東方航空與中國商飛正式簽訂C919大型客機購機合同，首批引進5架，這也意味著東航正式成為C919全球首家啟動使用者。

5月10日晚東航又宣佈定增募資150億購買38架飛機，其中就包括C919，目錄單價是0.99億美元，人民幣目錄單價是6.53億元。若相較於空中巴士A350-900飛機目錄單價3.17億美元、波音B787-9飛機目錄單價2.93億美元，這2款外國暢銷機種價格分別為C919的3.2倍和2.95倍。不過，民航專家林智傑表示，C919是窄體機，而A350和B787都是可以飛洲際的寬體機，價格差別很大。而且目錄價相當於折扣前的標價，本身不太具有參考意義，因為買飛機打折還是比較大的。

陸媒指出，目前C919已經有6架飛機在陝西閻良、江西南昌、山東東營、內蒙古錫林浩特、新疆吐魯番以及甘肅敦煌等地進行「多線程」試飛。今年初商飛總經理確認C919將在2022年交付給東航，同時預計C919在2023年實現批量交付，並在2025年具備年產50架的能力。C919總設計師吳光輝曾稱，國內外用戶達到28家，訂單總數達到815架，但最新數據顯示，C919亮相5年至今，國內外客戶訂單總數高達1015架。

此外，值得注意的是，C919飛機目前使用的發動機是美國GE和法國賽峰（Safran）集團合資的CFM國際提供的LEAP-1C，國產型號的發動機是中國商發的CJ-1000AX，預計未來幾年將實現國產發動機替代。

根據中國商飛和波音公司的市場預測，未來20年中國對類似C919這類窄體客機的需求量為每年平均300架左右。假設未來C919在國內能夠達到1/3市佔率，則C919年平均交付量有望達到100架，大飛機產業鏈有望迎來快速發展。