中央宣布確診者同住家人打滿3劑不須居隔，改為「0＋7」，快篩陰即可出門，再度放寬居隔標準。台北市議員王鴻薇指出，目前全台疫情正在延燒，公認確診疫情尚未達到高峰，指揮中心無視全台第一線醫護焦頭爛額，卻火速繼續放寬居隔，到底是何居心，恐怕有「陽謀」可能性，為保險公司解套、節省快篩劑或是為衛福部長陳時中參選舖路？

王鴻薇說明，全台確診大爆發後，因為居隔眾多，除了第一線負責匡列的人員吃不消外，承保大量防疫保單的保險公司也是跳腳，甚至還有保險公司食言而肥，竟突然宣布不理賠多張保單。

她指出，其實居隔放鬆到現在已經是很鬆很鬆，已經只有同住家人才會被居隔，包括同辦公室同事，一起用餐暢飲的共桌者統統不必匡列了，第一線人員已經沒有那麼繁重，為何還要在疫情如此嚴重下，在目前很多打滿3劑疫苗仍然會染疫的狀況，就一次放寬免居隔，看起來，這項政策應該被保險公司額手稱慶，高呼萬歲。

王鴻薇說，第2種陽謀可能，就是指揮中心要節省快篩劑的發放，全台快篩劑除了貴森森的180元1劑不必排隊外，全台仍然急缺較便宜的快篩劑，原來居隔者3＋4，最後4天每天出門必須快篩陰才能出門，所以全台各縣市提供居隔者的關懷包必備聖品就是快篩劑，現在連居隔都不必，出門也只需2日內快篩，全台可大大節省快篩劑發放，想來指揮中心真的用心良苦。

她分析，第3種陽謀可能就極為政治性，因為台灣篩檢量能有限，所以先前不管是專家或台北市長柯文哲預言1天確診到20萬、50萬，因為PCR根本做不到那麼多，可能都不會實現在官方數字中，在極大的黑數掩蓋下，指揮中心放寬居隔，是讓疫情可以快速爆發再回落，為陳時中爭取參選時間。

王鴻薇認為，不論是哪種可能性，在疫情爆發尚未達到高峰，醫療量能已經極度吃緊，醫護人員都已經抗議求救之時，指揮中心這種放寬政策看起來是讓疫情擴散得更快，是看不到醫護人員都快累死了嗎，最近死亡人數比疫情爆發初期增加，難道不是警訊，將帥無能累死三軍，更可怕的是將帥不止只無能還無德，會讓人民付出更慘痛代價。