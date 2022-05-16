亞洲首富阿達尼旗下的阿達尼集團（Adani Group），打算以105億美元收購瑞士Holcim集團在印度水泥事業的控股權，阿達尼透過集團歷來最大手筆收購案，一舉躍為印度第二大水泥製造商。阿達尼集團花64億美元現金取得Holcim在Ambuja Cements的63.1％股權，以及在ACC的54.5％持股。