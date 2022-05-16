亞洲首富收購Holcim股權 躍印度水泥二哥 21:022022/05/16 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲首富阿達尼旗下的阿達尼集團（Adani Group），打算以105億美元收購瑞士Holcim集團在印度水泥事業的控股權，阿達尼透過集團歷來最大手筆收購案，一舉躍為印度第二大水泥製造商。阿達尼集團花64億美元現金取得Holcim在Ambuja Cements的63.1％股權，以及在ACC的54.5％持股。 印度基金看漲 定期定額進場 持有Tomod's股權過半 三商家購 Q2營收成長可期 #達尼 #Holcim #亞洲首富 #股權 #印度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富智康孫公司 擬赴印度掛牌 04:102022/05/14 財經要聞 《國際產業》俄羅斯尋找商品供應 找上印度小型公司 14:182022/05/12 財經 全球搶糧 散裝船運價飛漲 04:102022/05/16 財經要聞 MSCI新興市場 台股權重連13降 04:102022/05/14 財經要聞 強化防洗錢、打資恐 上海銀攜集保 新增API功能 04:102022/05/12 金融．稅務 《國際產業》有譜 豐田EV亞洲布局納入印度 09:382022/05/12 財經 《國際產業》量減價飆 印度禁止小麥出口 15:092022/05/16 財經 工商社論》拜登總統東亞行和印太戰略的未來 04:102022/05/15 財經要聞 精品進駐印度商場 04:102022/05/15 產業特刊 上海商銀聯手集保 多層股權資訊一次查 10:242022/05/11 財經 2022普立茲獎得獎作品 首展先到台灣 04:102022/05/15 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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