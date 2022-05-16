以雲端AI總管起家的思納捷科技5月12日宣布，完成新台幣1億元的募資。由華新麗華子公司華新電通領投，以及東元電機旗下東安投資、藍濤亞洲旗下基金濤略資本、與華鎂鑫科技共同參與，此輪資金將強化在能源管理平台的服務並推展人工智慧等應用。

思納捷科技自2017年從資策會衍生為獨立公司後，以「雲端AI總管」的服務，透過AIoT一站式平台，協助工廠、校園、樓宇以及園區，建立電、水、油、氣、設備等的智慧化管理，將環境、機台與設備透過戰情室即時監測，並可數據建模與告警預測，協助管理者做最佳決策。

思納捷科技在全球已累積超過500多個案場實例，於鋼鐵、食品、光學、金屬等產業，建立能資源管理系統，並於全台8個工業園區、雙北以及多所校園，導入能源相關的智慧化運用。

因應全球暖化、ESG投資、以及淨零碳排的壓力，企業亟需建立創能、儲能與節能一整套的能源規劃。思納捷看準此重要趨勢，在雲端物聯系統架構與AI能力的核心專長下，以「24小時專業能源管家」為定位，透過一站式平台架構，協助企業完整的能源規劃、監測、調度與改善，透過系統進行數據治理，協助企業進行能源轉型。

因應市場趨勢，思納捷優化核心產品「能源管理系統」（EMS）與服務，宣布推出「儲能系統解決方案」，以及參與台電交易市場的調頻備轉（AFC）、即時備轉、和補充備轉輔助服務，此外，並可協助用電大戶整合太陽光電、儲能系統與廠區用電，做最佳電力調度與運轉，有效執行節能控制。