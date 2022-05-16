有名騎士行經北市市民大道時，因下雨天高架橋是不斷有雨水降下，該騎士所幸就當場做起「水療SPA」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

灌頂後成絕世高手！有名男子在臉書分享1段影片，該影片中有名機車騎士，行經台北市市民大道，由於是下雨天，該路段有許多車輛正在等紅燈，造成車輛阻塞，該名騎士正好在高架橋下，接受如「瀑布」般的「水療SPA」；網友見影片也笑翻「想沖開任督二脈」、「天選之人！剛好淋到你」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段11秒影片，影片位於台北市市民大道高架橋下，由於是在下雨天，高架橋上的水不斷的沖往高架橋下，猶如「瀑布」般傾瀉而下，該時段可見許多車子因停等紅燈造成塞車，有名機車騎士正好就停在「瀑布」下，樣子像是騎士在做「水療SPA」般；原PO也學電影《功夫》經典台詞在貼文寫下「少年！我看你骨骼精奇，是萬中無一的武學奇才，維護世界和平就靠你了，我這有本祕籍《如來神掌》，見與你有緣，就十塊賣給你了！」

影片一出，網友笑翻紛紛留言表示「瀑布練功啊」、「人生就跟那水一樣的衝擊」、「局部暴雨呀」、「天選之人！剛好淋到你」、「想沖開任督二脈」、「這是在免費水療嗎？」、「一看就是練家子，有修行的機會絕不放過」、「灌頂後成絕世高手」、「原來市民大道可以這麼舒壓」。