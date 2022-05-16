桓鼎-KY（5543）受首季傳統淡季效應、農曆年工作天數減少、疫情影響訂單履行，以及開發新產品費用增加影響，雖首季合併營收8.65億元，展現年增113.6％的高成長力道，但稅後淨損2,069.4萬元，每股虧損0.55元。

桓鼎-KY表示，建材廠5月已全面復工，且陸鋼材價格呈現下調趨勢，預期在中國大陸政府持續調控之下，金屬建材產品漲價效益顯現獲利可期，訂單能見度至年底，正全力加速交貨中。

另外，電池模組廠持續優化毛利結構，電動自行車第二季訂單及出貨暢旺。

桓鼎集團在能源領域展開全面布局，有鑑於能源市場的專業性及考量集團經營綜效，桓鼎持續積極在台投入更多研發、設計、製造資源。不僅實現今年將發表的儲能牆（Energy Wall）量產、服務、通路推廣、技術提升，將進一步在「儲能」及「用能」領域導入更多新型態業務，包含大型儲能設備、用電大戶案場設計、電動自行車系統套件等，隨新產品開發應用效益顯現，將挹注未來幾年的營運成長動能。

展望後市，桓鼎-KY指出，雖然首季受淡季效應及新產品投入費用影響，但四大事業群「智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材」訂單能見度相當高，隨運輸物流恢復及經濟活動擴張，預料5月起營收將大幅度回升，對今年業績雙位數成長抱持審慎樂觀看法。