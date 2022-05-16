本土病例瞬間暴增，許多確診者都表示，有咳嗽、喉嚨痛等上呼吸道症狀，由於跟感冒很類似，令不少家長困擾，不知該如何分辨，有小兒科醫師表示，新冠和感冒其實咳法不同，提出2大判斷關鍵。

根據外媒《印度時報》報導，國外的小兒科醫師表示，並非所有類型的咳嗽都是新冠症狀，新冠肺炎所引起的咳嗽普遍有2大特徵，包括乾咳和持續性的咳嗽，相較於普通感冒，新冠確診者咳嗽時通常不太會有痰或黏液，反而是聲音沙啞，且可能持續數周以上。

除了咳嗽之外，確診第一周大多會伴隨發燒、頭痛、疲勞及肌肉痠痛等症狀，尤其感染Omicron，還會出現流鼻涕、打噴嚏、食慾不振、噁心、嘔吐等症狀，如果無法分辨孩子到底是感冒還是染疫，專家呼籲，最好還是去做篩檢。

此外，近來兒童確診還有一個較令人擔憂的症狀「哮吼」，根據三軍總醫院網站衛教資訊，哮吼又稱為急性咽喉氣管炎，好發於五歲以下的幼兒身上，臨床症狀常因喉部阻塞引起吸氣性喘鳴、聲音沙啞、像狗吠聲的咳嗽及呼吸困難等症狀，嚴重哮吼在兒科病人中是一項急症，早期診斷，才能早期給予正確的治療。