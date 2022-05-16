美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines）拒絕捷藍航空（JetBlue）的36億美元收購提議，轉而與另一家同業邊疆航空（Frontier Airlines）談合併後，據消息人士透露，捷藍要對精神航空發動敵意收購，直接找上精神的股東，提出每股30美元現金的收購要約，藉此迫使精神管理層重回談判桌，並呼籲精神股東否決與邊疆航空的合併案。