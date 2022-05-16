捷藍航空 擬對同業發動敵意收購 21:422022/05/16 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines）拒絕捷藍航空（JetBlue）的36億美元收購提議，轉而與另一家同業邊疆航空（Frontier Airlines）談合併後，據消息人士透露，捷藍要對精神航空發動敵意收購，直接找上精神的股東，提出每股30美元現金的收購要約，藉此迫使精神管理層重回談判桌，並呼籲精神股東否決與邊疆航空的合併案。 客運接棒 航空雙雄權證高飛 《國際產業》挪威航空上季虧損 訂票增、油價漲多空較勁 #精神 #航空 #捷藍航空 #同業 #發動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球首例 華航2度發布TCFD獨立報告書 04:102022/05/12 財經焦點 飛特立航空駐金備勤契約將滿 縣府爭取中央協助避免空窗期 13:012022/05/16 生活 航聯會籲取消落地採檢 讓機場PCR醫療採檢量回歸社區 20:122022/05/12 生活 陸國產C919大飛機訂單逾千架 近年內將全數改用國產發動機 21:032022/05/16 兩岸 輸給大陸 美軍全新戰力恐慘遭毒手 21:162022/05/13 軍事 昔爆精神異常沒錢繳房租 女星被開價6千萬下海多年後曝內幕 20:462022/05/13 娛樂 俄指控西方發動全面混合戰 將拉攏中印抵擋制裁 06:272022/05/15 國際 重慶機場飛機衝出跑道起火狂燒! 有人受傷 10:492022/05/12 國際 春秋航空上海-昆明18日恢復 當日增設飛大連學生航班 21:462022/05/14 兩岸 茶4代棄百萬年薪改當茶農 成宜蘭現代版「茶金」 15:592022/05/16 生活 反擊俄國發動小麥戰爭 G7加強對俄制裁 04:102022/05/16 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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