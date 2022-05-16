比特幣近來頻頻下探，薩爾瓦多持有的1億美元比特幣市值已跌掉1/3，發行10億美元比特幣債券的計畫也束之高閣。專家警告，比特幣大跌衝擊薩國財政，並危及償債能力。

根據加密通貨追蹤網站CoinDesk報價，比特幣在過去24小時上升0.76％，報29,826美元。2022年迄今比特幣累計大跌逾35％。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）看好比特幣後市，在2021年9月宣布將比特幣列為法定貨幣，創下全球先例，並豪擲巨資買進比特幣。比特幣自2021年11月觸及將近69,000美元的歷史高點後，便一路下跌，薩爾瓦多持有的1億美元比特幣，目前市值已經縮水約1/3。

薩爾瓦多財長（Alejandro Zelaya）在5月稍早表示，由於比特幣價格下滑，故暫緩比特幣債券發行計畫，因為比特幣下跌可能澆息部分投資人的購債意願。

儘管比特幣近來跌勢兇猛，但布格磊依然沒有縮手跡象，日前透過推特宣布，薩爾瓦多逢低買進500枚比特幣，平均價格為30,744美元。

倫敦政經學院研究員穆奇（Frank Muci）指出，布格磊押注比特幣顯示，政府制定經濟政策似乎失去方向，讓國家步入違約風險。

比特幣資產價值跳水讓債台高築的薩爾瓦多財政更加拮据，也讓違約風險大增。薩爾瓦多的主權債務超過240億美元。

穆迪投資人服務公司在5月稍早將薩爾瓦多的主權債信評等下調至Caa3，主要基於薩國發生債務重整、不良債券交換，或違約等嚴重信用事件的風險攀升。

薩爾瓦多政府矢言履行償債義務，薩國前央行總裁阿塞維多（Carlos Acevedo）表示，違約將打擊布格磊競選連任，政府會竭盡所能避免違約。